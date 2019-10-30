Стало известно, почему Малышева лечилась не в своей клинике

Много шума наделала новость об экстренной госпитализации известной телеведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой. Причина – гипертонический криз. Все, по счастью, обошлось, но хайпануть телезвезда успела.
Как выяснило издание «Собеседник», поправляла свое здоровье Елена не в своей клинике «Медицинский Центр Елены Малышевой», а в другой больнице – Боткинской. Такой выбор медицинского учреждения, по мнению журналистов, был сделан только потому, что руководит Боткинской больницей брат-близнец ведущей Алексей Шабунин.
Напомним, недавно в своем медицинском шоу рассказала о преимуществе очков над контактными линзами.