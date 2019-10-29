Вдовин запрещал Волочковой пользоваться кондиционером и холодильником

В своей биографии балерина впервые поделилась подробностями того, как бывший муж угодил в секту.

Танцовщица Анастасия Волочкова выпустила биографию «Плата за успех», в которой рассказала о многих тайнах, к которым ранее не допускала посторонних. Так, например, выяснилось, что ее мать, Тамара, всегда выступала против отношений Анастасии с отцом ее дочери, бизнесменом Игорем Вдовиным.

По словам балерины, ее мать не стыдилась оскорблять мужчину в лицо, но при этом не стеснялась брать у него деньги, суммы доходили до трех с половиной тысяч долларов в месяц. После того как танцовщица разорвала отношения с Игорем, ее мать вместо ожидаемого утешения, лишь позлорадствовала, заявив, что давно ожидала такой исход.

В своей книге Анастасия рассказала, что главной причиной расставания с Игорем стала секта. По ее словам, мужчина снял себе квартиру в которой стал жить согласно законам йоги, а его водитель привозил туда какую-то даму по кличке Шутха. После того, как водитель рассказал об этом Анастасии, Игорь тут же его уволил.

Отношения катились под откос, бизнесмен ежедневно устраивал скандалы и запрещал Анастасии пользоваться кондиционером, телевизором и даже холодильником. После того, как соседи попытались угостить нас шашлыком, Игорь пришел в ярость и начал кричать, что это «мертвое мясо». Подробности о жизни балерины вы сможете узнать из ее книги.

В своей авторской колонке для Teleprogramma.pro Анастасия Волочкова раскрыла секрет успеха: «Надо быть леди в жизни и сексуальной сучкой в постели».