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Выступление Наргиз на Дальнем Востоке закончилось скандалом

Певица вышла на сцену с бутылкой виски, утверждают очевидцы.

Выступление Наргиз на Дальнем Востоке закончилось скандалом
Наргиз. Фото: КП

Серьезным скандалом закончилось выступление певицы Наргиз Закировой 27 октября в Уссурийске. После выступления артистки гости мероприятия стали делиться впечатлениями в соцсетях и выяснились неприятные подробности.

Как утверждают очевидцы, певица якобы вышла на сцену с бутылкой крепкого алкоголя и на протяжении всего вечера не стеснялась поднимать свое настроение горячительным. К сожалению, это лишь негативно сказалось на концерте — вместо полюбившихся хитов зрители вынуждены были слушать неизвестные песни. По рассказам, зрители уходили разочарованными прямо во время выступления.Об этом сообщает портал Ussurmedia.ru

Перед началом концерта певица предупредила зрителей, что не сможет исполнить многие песни из-за конфликта с Максом Фадеевым, начала жаловаться на проблемы. Напомним, продюсер сделал запись в своем аккаунте Instagram, в которой дал понять, что его отношения с некогда близкой подругой Наргиз Закировой завершены.

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Выступление Наргиз на Дальнем Востоке закончилось скандалом
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