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В США чиновники по ошибке выпустили из тюрьмы опасного насильника, а тот не оплошал

Растлитель детей тут же залег на дно, полиция пока не может его найти.

В США чиновники по ошибке выпустили из тюрьмы опасного насильника, а тот не оплошал
Из американской тюрьмы спокойно вышел страшный преступник. Фото: Maren Hennemuth/dpa

В Америке «по ошибке» выпустили из тюрьмы насильника, который был осужден на три пожизненных заключения. 25 октября чиновники штата Джорджия освободили 31-летнего Тони Мунос-Мендеса, которого посадили в 2015 году за растление и изнасилование девочки, которой не исполнилось и 10 лет. Естественно, садист тут же скрылся, не став дожидаться, пока власти перепроверят документы.

Как передает американский телеканал Fox, на поимку воспользовавшегося удачей преступника брошены все силы правоохранительных органов штата. Официальные органы пока не могут уточнить, что привело к освобождению насильника.

Лучше бы вы так Константина Ярошенко отпусти, господа американцы…

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В США чиновники по ошибке выпустили из тюрьмы опасного насильника, а тот не оплошал
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