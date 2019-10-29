В США чиновники по ошибке выпустили из тюрьмы опасного насильника, а тот не оплошал

В Америке «по ошибке» выпустили из тюрьмы насильника, который был осужден на три пожизненных заключения. 25 октября чиновники штата Джорджия освободили 31-летнего Тони Мунос-Мендеса, которого посадили в 2015 году за растление и изнасилование девочки, которой не исполнилось и 10 лет. Естественно, садист тут же скрылся, не став дожидаться, пока власти перепроверят документы.
*Press Release* Inmate Escape / Release in Error—> https://t.co/PfDoGg2JP1 pic.twitter.com/X6VEAVAujm
— Georgia Corrections (@GA_Corrections) October 28, 2019
Как передает американский телеканал Fox, на поимку воспользовавшегося удачей преступника брошены все силы правоохранительных органов штата. Официальные органы пока не могут уточнить, что привело к освобождению насильника.
Лучше бы вы так Константина Ярошенко отпусти, господа американцы…