«Как будто с мужиком побыла»: Бабкина нашла способ расслабиться после работы

Надежда Бабкина неустанно трудится и при этом не забывает ухаживать за собой. Не удивительно, что уже в зрелом возрасте она смогла покорить сердце молодого возлюбленного Евгения Гора. Недавно певица и вовсе заявила, что у нее с бойфрендом начался новый виток в отношения во время отпуска на Кипре. 69-летняя артистка, как оказалось, часто устраивает себе после работы не романтические свидания, а расслабляющие вечера в Центре эстетической медицины.

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Накануне Бабкина рассказала о своих ощущениях после различных процедур. Она пояснила, что после напряженного дня ей очень нужен релакс и отдых. «Без этого никак нельзя. Драйв идет, силы прибавляются», — заверила певица. Она пояснила, что сейчас трудится над спектаклем «12 стульев», на что уходит очень много сил и энергии.

«Мне же где-то надо получать удовольствие и релаксировать? Потому что когда выброс идет на репетициях, в костюмах, везде, приходишь домой и падаешь на подушку. А тут кайф получаешь, даже когда ты дремлешь в этой ванне, в которой тебя отпускает, обволакивает, такое ощущение, что ты в море катаешься на волнах, да еще и в маске! Это удивительно! А еще обертывание! Вы знаете, какое это ощущение? Как будто с мужиком побыла! О!», — поделилась впечатлениями звезда.

Поклонники восхитились тем, что даже с минимумом макияжа на лице артистка выглядит очень хорошо. Более того, на видео она предстала в юбке и блузке с рисунком, которую дополнила яркой желтой кофтой-жилеткой. «Выглядите прекрасно. Похудела. Пример для нас ленивых. Удачи вам.», «Потрясающая женщина», «Хороши», — прокомментировали пост подписчики.