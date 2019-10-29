Расправившийся с женой фотограф требует «сексуальной безопасности»

Но суд оставил его в колонии.

Фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство своей жены-фотомодели Юлии, попросил суд перевести его из колонии в исправительный центр, то есть смягчить наказание.

Однако Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал мужчине в этом ходатайстве, передает портал e1.ru со ссылкой на местную прокуратуру.

Сейчас Лошагин содержится в 10-ой исправительной колонии Екатеринбурга. До этого он находился в колонии Новой Ляли, где жаловался на пытки и изнасилования заключенных. Фотографу якобы даже пришлось платить деньги руководству учреждения за «сексуальную безопасность».

Напомним, супруга Лошагина пропала в 2013 году а после ее нашли убитой в кустах. Муж модели был задержан, но потом оправдан. Теща фотографа настаивала на том, что именно он — убийца. В итоге суд приговорил его к 10 годам заключения.