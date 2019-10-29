Как на подиуме: всего один раз в жизни Елизавета II разрешила снять себя с руками в карманах

Автор книги «Изнанка: Королева, камердинер и гардероб» рассказала, как однажды уговорила Ее Величество на неформальную фотосессию.

После череды официальных портретов, которые из года в год снимали фотографы, Елизавета II мечтала сняться в более свободной обстановке.

Против этого всегда возражала королева-мать и ее советники, так как считали это неуместным.

Однако однажды Келли посоветовала королеве попозировать, засунув руки в карманы.

Когда королевский фотограф Бэрри Джеффри попытался было отговорить ее от этого шага, Елизавета II жестом остановила его и он начал снимать.

«Ее Величество принялась позировать как заправская модель. Она засовывала руки в карманы, ставила их на пояс, в общем дела все так, как на подиуме», — рассказывает Келли.

К сожалению, широкая публика эту фотосессию так и не увидела — советники королевы сочли, что более неформальные снимки навредят институту монархии, пишет Express.