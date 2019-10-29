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Слава выбрала для дочери свадебное платье и заработала на этом

Девушка снялась в рекламе свадебного салона, а гонорар отдала маме.

Слава выбрала для дочери свадебное платье и заработала на этом
Слава и ее старшая дочь Александра очень близки. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Слава восхитилась своей старшей дочерью в свадебном платье. Растроганная мать назвала свою 20-летнюю дочь Александру принцессой и пообещала, что будет рыдать на ее свадьбе. Но самого бракосочетания, правда, пока ожидать не стоит, потому что снимки в белых нарядах, которые девушка выложила в соцсети, — это реклама свадебного салона. Кстати, первая официальная работа в ее жизни.

«Моя красавица! Заработала первую зарплату и отдала маме!» — похвалила дочку в Instagram Слава.

Напомним, Александра Морозова — дочь певицы от первого брака. Девушка выросла очень похожей на мать и собирается стать актрисой (поступила в Высшее театральное училище имени Щепкина). Впрочем, это не мешает красавице делать карьеру модели. На ее странице в Instagram  уже немало модельных снимков, в том числе и обнаженных.

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Александра МорозоваПевица Славасвадебное платьеСвадьба
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Слава выбрала для дочери свадебное платье и заработала на этом
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