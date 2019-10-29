Вне законов Шариата: как Елизавета II ввела в ступор кронпринца Саудовской Аравии

Как известно, Ее Величество прекрасно водит автомобиль и не упускает случая покататься с ветерком.

Бывший британский посол Шерард Каупер-Коулз рассказал забавный случай из своей практики.

Как известно, по долгу службы Елизавете II не раз приходилось встречаться с главами других государств и представителями королевских семейств.

Однажды в Британию прибыл кронпринц Саудовской Аравии. «Согласно инструкции, наследник престола сел на переднее сиденье внедорожника Land Rover, а его переводчик сел сзади», — вспоминает дипломат.

«К его вящему удивлению королева забралась на водительское место, включила зажигание и повела автомобиль», — продолжил посол свой рассказ.

«По законам Шариата в Саудовской Аравии женщинам запрещено садиться за руль, и для Абдуллы был в диковинку не только то, что его везет женщина, но еще ко всему прочему и королева — он был в ступоре», — закончил Каупер-Коулз свою историю.

К слову сказать, монархиня — единственная, кто по британским законам может ездить без прав, все остальные члены ее семьи должны сдавать экзамены.

Ей также не нужен паспорт для того, чтобы выехать за границу, напоминает Express.