НОВОСТИ

Угрожавший убить жену актер из «Мстителей» может поплатиться карьерой

Компания Disney планирует убрать Джереми Реннера из всех своих проектов.

Угрожавший убить жену актер из «Мстителей» может поплатиться карьерой
Джереми Реннер. Фото: instagram.com/renner4real

Большой скандал разгорается вокруг актера Джереми Реннера, исполнителя роли «Соколиного Глаза» из серии картин «Мстители» в киновселенной Marvel. Бывшая жена артиста Сонни Пачеко сообщила, что мужчина угрожал убить ее. Хотя иных доказательств ее слов пока нет, но компания Disney встревожена полученными новостями. Из закрытых источников стало известно, что студия уже сейчас может приступить к поискам нового актера на роль «Соколиного Глаза».

По словам бывшей супруги Раннера, актер употреблял алкоголь и наркотики в неизвестном клубе, а после начал угрожать женщине расправой. В данный момент распавшаяся пара судится за право опеки над шестилетней дочерью Авой, и как рассказывает кинозвезда, Сонни Пачеко даже отправила обнаженные фотографии «Соколиного Глаза» адвокатам, с целью «экстремально унизить его».

Джереми Реннер известен зрителям из России по фильмам «Охотники на ведьм» и «Город воров».

Совсем недавно голливудский актер в эксклюзивном интервью рассуждал о простых отношениях, модных гаджетах и подвигах Геракла.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Джереми РеннерМстителиубийство
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Угрожавший убить жену актер из «Мстителей» может поплатиться карьерой
Интересно?
Поделись с друзьями: