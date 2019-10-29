Угрожавший убить жену актер из «Мстителей» может поплатиться карьерой

Компания Disney планирует убрать Джереми Реннера из всех своих проектов.

Большой скандал разгорается вокруг актера Джереми Реннера, исполнителя роли «Соколиного Глаза» из серии картин «Мстители» в киновселенной Marvel. Бывшая жена артиста Сонни Пачеко сообщила, что мужчина угрожал убить ее. Хотя иных доказательств ее слов пока нет, но компания Disney встревожена полученными новостями. Из закрытых источников стало известно, что студия уже сейчас может приступить к поискам нового актера на роль «Соколиного Глаза».

По словам бывшей супруги Раннера, актер употреблял алкоголь и наркотики в неизвестном клубе, а после начал угрожать женщине расправой. В данный момент распавшаяся пара судится за право опеки над шестилетней дочерью Авой, и как рассказывает кинозвезда, Сонни Пачеко даже отправила обнаженные фотографии «Соколиного Глаза» адвокатам, с целью «экстремально унизить его».

Джереми Реннер известен зрителям из России по фильмам «Охотники на ведьм» и «Город воров».

Совсем недавно голливудский актер в эксклюзивном интервью рассуждал о простых отношениях, модных гаджетах и подвигах Геракла.