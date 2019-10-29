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«Лучшая награда»: как камердинер помогла Елизавете II вернуть налог

Автор книги «Изнанка: Королева, камердинер и гардероб» Анджела Келли рассказала о поездке Ее Величества в Сингапур.

«Лучшая награда»: как камердинер помогла Елизавете II вернуть налог
Королева Елизавета 2. Фото: Globallookpress

Камердинер рассказала, как Елизавете II удалось вернуть налог во время турне в Сингапур. По словам Анджелы Келли, у королевы всегда плотное расписание, но в одном она себе отказать не могла — ей очень нравились местные шелка.

Так как заняться шоппингом в привычном смысле слова Ее Величество не могла,в аэропорт приглашали торговцев, которые привозили свой товар и королева могла выбрать товар по душе.

Обычно это были яркие ткани, к которым Елизавета II питает особую слабость. В обязанность камердинера входило расплачиваться за все покупки.

Один из продавцов рассказал Келли, что она может оформить возврат суммы излишне уплаченного налога.

На всю процедуру ушло некоторое время, когда за Анджелой примчался один из служащих королевы, так как до отправки оставались считанные секунды.

«Я взлетела по трапу и через гул моторов прокричала слова, которые королева не так часто слышит: «Я вернула ваш налог!» — вспоминает Келли.

«То, выражение лица, которое было у королевы, когда я отдавала ей документ, было лучшей наградой», — добавила она.

Анджела Келли проработала с королевой 25 лет, напоминает Express.

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Тэги:

Королева Елизавета II
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«Лучшая награда»: как камердинер помогла Елизавете II вернуть налог
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