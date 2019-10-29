«Друзья будут рыдать от счастья»: Барановская огласила сценарий своей свадьбы

Телеведущая в свое время так и не стала женой Андрея Аршавина, несмотря на наличие троих детей.

Юлия Барановская мечтает выйти замуж, несмотря на неудачные отношения с гражданским супругом Андреем Аршавиным. Об этом она поведала в рамках передачи «А поговорить?». Телеведущая вспомнила, что еще будучи влюбленной в футболиста, имела шанс стать его супругой. Тогда Аршавин сделал ей предложение, но Юля уговорила мужчину не спешить – тогда она была беременна старшим сыном.

Потом же, по словам Барановской, момент был упущен. Затем родилась дочь Яна. С тех пор разговор этот больше не затевался.

«Я не могу сказать, что мне не предложили выйти замуж или не хотели жениться. Мне предлагали. Я уверена, что если женщина хочет, чтоб на ней женились, на ней женятся», — уверена она.

Сейчас Юля уверена – она готова стать женой официально.

«Я хочу свадьбу! Хочу альбом со свадебными фотографиями. Платье хочу выбирать. И я этого не стесняюсь! И платьев у меня будет много. И она будет нереально крутая. И все мои друзья будут рыдать от счастья. Я выйду на сцену и скажу такой тост, что все сдохнут», — поделилась представлениями о грядущем торжестве она.