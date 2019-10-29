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Вечная опала: как Сара Фергюссон умудрилась разозлить принца Филиппа

Супруг королевы славится своей честностью и прямолинейностью, поэтому не счел нужным скрывать свой гнев в отношении невестки.

Вечная опала: как Сара Фергюссон умудрилась разозлить принца Филиппа
Принц Филипп. Фото: Globallookpress

Женитьба принца Эндрю на Саре Фергюссон изначально не слишком приветствовалась королевой и герцогом Эдинбургским.

Однако когда брак герцога и герцогини Йоркских стал трещать по швам, все еще больше усугубилось.

Когда Ферджи и Эндрю уже расстались, но еще не оформили развод, Сару застукали папарацци на Юге Франции с Джоном Брайном, финансовым консультантом.

Жену принца подловили, когда она была топлес, а ее ухажер целовал ей пальчики ног.

Несколько дней спустя, когда снимки растиражировали газеты, Ферджи присоединилась к королевской семье в шотландском замке Балморал.

«Это произошло перед всей семьей», — рассказал королевский корреспондент Джеймс Уитакер.

«Она опоздала к завтраку и все уже получили свой экземпляр Daily Mirror. Когда она вошла в комнату, то они сразу же спрятали его под другие газеты», — продолжил он.

«Она знала, что все кончено, как только вошла в комнату», — добавил он.

Отношения, которые и так хорошими назвать было нельзя, так никогда не восстановились.

Однако самым суровым по отношению к невестке оказался принц Филипп, который с тех пор отказывается находиться с Фергюсон в одной комнате, пишет Express.

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Вечная опала: как Сара Фергюссон умудрилась разозлить принца Филиппа
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