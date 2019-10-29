Елочный магазин нашел «крючок» для Меган и Гарри

Три года назад принца Гарри и Меган Маркл заметили в одном из магазинов, специализирующихся на продаже рождественских елок. Местом, которое в то время выбрали влюбленные, стала фирма Pines & Needles («Сосны и иголки»).

В 2016 году еще не женатая пара выбрала себе новогоднее дерево всего за скромные 65 фунтов стерлингов (5 300 рублей).

Однако за это время много поменялось. Сассексы не только успели пожениться, но у них родился и ребенок.

Поэтому в этом году предприимчивые владельцы елочного магазина подготовили специальное предложение, от которого Меган вряд ли сможет оказаться — ведь это будет первое Рождество для ее сына Арчи.

Фирма предлагает уже декорированное дерево, на котором будут висеть керамические игрушки от люксового бренда Villeroy & Boch, фарфоровые шары ручной работы и традиционные рождественские украшения.

Стоимость такой чудо-елки от «Сосны и иголки» составит «нарядные» 1500 фунтов стерлингов (123 000 рублей). Заказы на рождественские деревья начнут принимать уже в грядущую пятницу, 1 ноября, пишет Express.