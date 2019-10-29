Суеверная Паулина Андреева отказалась сниматься в морге

Во время съемок второго сезона популярного сериала «Метод» съемочная группа столкнулась с неожиданным препятствием — исполнительница главной роли, актриса Паулина Андреева наотрез отказалась сниматься в морге. Будущее проекта было под угрозой, но проблема была решена благодаря смекалке режиссера, Александра Войтинского. Исполнительница роли Есени просто не знала, что все трупы в помещении — настоящие. Вот уж правда, меньше знаешь — крепче спишь.

Точная дата выхода второго сезона «Метода» пока неизвестна, но многие сходятся во мнении, что продолжение захватывающего детектива стоит ждать уже этой осенью. Помимо Паулины Андреевой, одну из главных ролей исполнит Александр Петров.

Посмотреть трейлер второго сезона сериала «Метод» можно прямо сейчас. Судя по видео, зрителей ждет все тот же остросюжетный детектив с загадками, который мы полюбили.

Подробнее узнать о том, что приготовили для зрителей создатели сериала, можно в нашем материале.