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«Лицо кирпичом»: Никита Михалков охарактеризовал характер дочери

Надя Михалкова поделилась, что является очень непростым человеком, которому трудно скрывать эмоции.

«Лицо кирпичом»: Никита Михалков охарактеризовал характер дочери
Надя Михалкова рассказала о взаимоотношениях с отцом ФОТО: https://www.instagram.com/nadiamixalkova/

Надя Михалкова призналась, что является обладательницей очень сложного характера. Ей трудно скрывать свои эмоции и если кто-то или что-то не по душе, то она не будет терпеть.

Домашние уже привыкли, что недовольство буквально написано у девушки на лице. А знаменитый отец и вовсе характеризует это состояние дочери «лицо кирпичом».

«Никогда не буду улыбаться, притворяться», — говорит девушка.

Она старается быть честной с собой, например, не любит фотографировать и смотреть на себя на видео. Но старается побороть эти комплексы, чтобы лучше разобраться в профессии, понять, что делает не так.

«Когда фотографироваться для каких-то фэшн событий, то еще можно придумать, а просто так — это для меня стресс.  Так же и видео. Это моя больная точка, я ее вскрываю и начинают преодолевать и специально смотреть», — рассказывает актриса.

Такой подход позволяет стать лучше, уверена девушка, и призывает не путать это с попытками доказать что-то своему знаменитому родителю — режиссеру Никите Михалкову. И свой режиссерский дебют Надя тоже просит не переносить на папу.

«Никогда не пыталась никому доказывать в сравнении меня с семьей. Я делала, что мне нравится. Можно долго говорить, что это г***, бездарно, а я решила сделать и счастлива, что попробовала. Если бы ставила цель доказать, то это губительно в первую очередь для меня», — рассуждает гостья шоу «Георгий за кадром».

 

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Анна МихалковаНадя МихалковаНикита Михалков
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«Лицо кирпичом»: Никита Михалков охарактеризовал характер дочери
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