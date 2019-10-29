«Лицо кирпичом»: Никита Михалков охарактеризовал характер дочери

Надя Михалкова призналась, что является обладательницей очень сложного характера. Ей трудно скрывать свои эмоции и если кто-то или что-то не по душе, то она не будет терпеть.

Домашние уже привыкли, что недовольство буквально написано у девушки на лице. А знаменитый отец и вовсе характеризует это состояние дочери «лицо кирпичом».

«Никогда не буду улыбаться, притворяться», — говорит девушка.

Она старается быть честной с собой, например, не любит фотографировать и смотреть на себя на видео. Но старается побороть эти комплексы, чтобы лучше разобраться в профессии, понять, что делает не так.

«Когда фотографироваться для каких-то фэшн событий, то еще можно придумать, а просто так — это для меня стресс. Так же и видео. Это моя больная точка, я ее вскрываю и начинают преодолевать и специально смотреть», — рассказывает актриса.

Такой подход позволяет стать лучше, уверена девушка, и призывает не путать это с попытками доказать что-то своему знаменитому родителю — режиссеру Никите Михалкову. И свой режиссерский дебют Надя тоже просит не переносить на папу.

«Никогда не пыталась никому доказывать в сравнении меня с семьей. Я делала, что мне нравится. Можно долго говорить, что это г***, бездарно, а я решила сделать и счастлива, что попробовала. Если бы ставила цель доказать, то это губительно в первую очередь для меня», — рассуждает гостья шоу «Георгий за кадром».