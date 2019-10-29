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Скромная Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце

Этот факт в очередной раз подтвердил стереотип о бережливости Ее Величества.

Скромная Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
Королева известна своей бережливостью, она использует всего 6 комнат из 775, которые имеются во дворце ФОТО: Global Look Press

Елизавета II славится своим благоразумием и бережливостью: она ездит в отпуск на общественном транспорте, не тратит попусту деньги и экономит ,не включая отопление даже зимой. Видимо с этой же она занимает только несколько комнат в Букингемском дворце, а остальными предпочитает не пользоваться.

Камердинер королевы рассказала, что Елизавета II обжила только шесть помещений из 775 имеющихся в здании. По мнению Анжелы Келли, это очень скромно для Ее Величества.

Подробности проживания венценосной особы женщина изложила в своей книге «Изнанка: королева, камердинер и гардероб».

В шести комнатах королевской резиденции расположены спальня, личный кабинет монархини, ванная комната и гардероб, а так же зала, где проходят важные встречи и деловые приемы.

Шестая — императорская комната, которая выполняет функцию зала ожидания. Все помещения достаточно маленькие и мебели в них почти нет, так как тесно.

«Единственные мужчины, которые когда-либо ступали за порог этих владений, был герцог Эдинбургский и другие члены королевской семьи, так как личное пространство королевы находится в абсолютном приоритете у ее личного штата», — сообщает сайт Радио «КП» со ссылкой на Mirror.

Несмотря на то, что в распоряжении Ее Величества только шесть комнат, она содержит 800 слуг, которые поддерживают чистоту и порядок в остальных помещениях, пишет сайт dni.ru.

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Букингемский дворецЕлизавета IIПринц Уильям
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Скромная Елизавета II использует всего шесть комнат из 775 имеющихся во дворце
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