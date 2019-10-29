Фадеев назвал «обычной историей» свой конфликт с Наргиз

По словам продюсера, в будущем все близкие музыканты будут частью его коллектива, но не семьей.

Продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» высказался о своем конфликте с певицей Наргиз Закировой. Как известно, не так давно он разорвал с ней контракт. Теперь яркая исполнительница лишена возможности петь песни, который за последние пять лет для нее сочинил Максим Фадеев.

Надо сказать, что ранее продюсер очень часто публиковал совместные снимки с Наргиз Закировой. Они были не разлей вода. У них даже есть совместные композиции.

«Это обычная в общем-то история создателя и ученика. Они приходят, эти ученики, а потом уходят. Я бы не хотел посвящать большое количество времени артистам. Они к моей семье не имеют никакого отношения с некоторых пор. Потому что раньше я считал их своей семьей, сейчас нет. Семья у меня маленькая и одна. Потому все остальные люди будут частью моей работы», — заявил Максим Фадеев.

Ранее Наргиз Закирова в одной из интервью говорила, что провела пять лет в тюрьме. Именно так она охарактеризовала годы, проведённые вместе с продюсером.