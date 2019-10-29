«У нас двойной праздник!»: мама Риты Дакоты выходит замуж

У певицы и композитора Риты Дакоты появились отличные новости — ее мама Светлана выходит замуж. Таким сообщением она порадовала своих подписчиков в Instagram. По счастливому совпадению, вчера ее мама отмечала юбилей, во время которого ее мужчина сделал ей предложение руки и сердца. Вот так описала свои эмоции от вечера певица:

«Какой же прекрасный семейный праздник у нас сегодня случился!! Уютный, вкуснейший, весёлый и душевный! Спасибо нашим дорогим друзьям за то, что приютили, накормили и создали эту невероятную атмосферу сегодня вечером!!! Семья — самое ценное и важное, что есть у нас в этом мире🙏 и спасибо за тысячи поздравительных писем в адрес нашего любимого юбиляра. Мамочка, мы любим тебя до луны и обратно 🎁 (p.s: а ещё мамуле сегодня на празднике в кругу родных и близких ее Гена сделал предложение 🙈 Так что у нас двойной праздник!! Принимаем поздравления)».

Напомним, этим летом певица решила открыть курсы для начинающих музыкантов, а также сравнила свою дочь с Маколеем Калкиным.