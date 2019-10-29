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Муж Лолиты готов рассказать о жизни с певицей за миллионный гонорар

Юрист Сергей Жорин, защищающий артистку, поделился конфиденциальной информацией.

Муж Лолиты готов рассказать о жизни с певицей за миллионный гонорар
Лолита планирует подать встречный иск к Дмитрию Иванову, чтобы признать брак фиктивным ФОТО: https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya

Бракоразводный процесс певицы Лолиты Милявской и Дмитрий Иванова длится уже несколько месяцев. Бездетная пара могла развестись в ЗАГСе, но мужчина настоял на суде.

Адвокат Сергей Жорин уверен, что Иванов ищет популярности и поэтому затягивает дело с разводом. По словам юриста, у него имеется конфиденциальная информация, что мужчине уже предлагают крупные гонорары за пикантные подробности.

«Ему поступают предложения из так-шоу, и у нас есть информация, что он запросил баснословные гонорары. Сумма исчисляется миллионами», — уверяет адвокат.

Он отметил, что супруг даже не предложил Лолите развестись через ЗАГС, хотя она с радостью бы согласилась.

«Была тишина и мы стали мониторить сайты судов и наткнулись на наш процесс. То есть Лолита о своём разводе узнала из интернета!», — делится Жорин с «Комсомольской правдой».

Теперь певица планирует подать встречный иск, чтобы признать брак фиктивным. На это у нее есть все основания, Лолита располагает доказательствами, что Иванов сразу не планировал жить с ней, а только пользовался ее деньгами. На этот факт певице указал ее дуг Аркадий Укупник, пишет сайт argumenti.ru.

«У пары был брачный контракт, поэтому делить имущество они не должны. Однако, мы не исключаем, что Иванов попробует это сделать», — сказал юрист.

Пока же артистка находится в подавленном состоянии и никак не может вернуться к привычной жизни из-за последних событий, сообщает Пятый канал.

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Дмитрий ИвановЛолитаЛолита рассталась с мужемСергей Жорин
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Муж Лолиты готов рассказать о жизни с певицей за миллионный гонорар
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