От потерявшего слух Фадеева не отвернулись только Басков и Лолита

Продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что только два музыканта не отвернулись от него, когда он потерял слух и фактически ничего не слышал. Этим двум людям он будет всегда благодарен.

«Когда со мной случилась беда, то 99 процентов тех, кто «обливал» комплиментами и аплодисментами, куда-то пропали, но были два человека, кто этого не сделал. Помню, Коля Басков единственный, кто поздравил меня с Новым годом. В трубку он тогда он кричал: «Я знаю, что он ничего не слышит, но я его очень люблю. Передайте обязательно ему», – вспомнил Максим Фадеев.

Вторым человеком, кто в тот тяжелый период пришел ему помощь, оказалась Лолита. «Она тогда пела как раз мою песню «Я жизнь отдам за тебя». Она каждый раз после концерта звонила мне и показывала видео с концертов, где пела эту мою песню. И зал аплодировал в том числе и мне. Она делала это каждый день. Я этого никогда не забуду», — сказал продюсер.

Как отметил музыкант, когда слух стал возвращаться, то прежние друзья вспомнили о его существовании. «Все вернулись, но у меня нет с ними отношений», — заметил он.