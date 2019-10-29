НОВОСТИ

От потерявшего слух Фадеева не отвернулись только Басков и Лолита

Всех других, прежде близких людей, он теперь считает предателями.

От потерявшего слух Фадеева не отвернулись только Басков и Лолита
Басков и Лолита не отвернулись от Фадеева/http://globallookpress.com

Продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что только два музыканта не отвернулись от него, когда он потерял слух и фактически ничего не слышал. Этим двум людям он будет всегда благодарен.

Максим Фадеев. Фото
Фадеев вспомнил, кто его поддержал, когда он оглох/http://globallookpress.com

«Когда со мной случилась беда, то 99 процентов тех, кто «обливал» комплиментами и аплодисментами, куда-то пропали, но были два человека, кто этого не сделал. Помню, Коля Басков единственный, кто поздравил меня с Новым годом. В трубку он тогда он кричал: «Я знаю, что он ничего не слышит, но я его очень люблю. Передайте обязательно ему», – вспомнил Максим Фадеев.

Вторым человеком, кто в тот тяжелый период пришел ему помощь, оказалась Лолита. «Она тогда пела как раз мою песню «Я жизнь отдам за тебя». Она каждый раз после концерта звонила мне и показывала видео с концертов, где пела эту мою песню. И зал аплодировал в том числе и мне. Она делала это каждый день. Я этого никогда не забуду», — сказал продюсер.

Как отметил музыкант, когда слух стал возвращаться, то прежние друзья вспомнили о его существовании. «Все вернулись, но у меня нет с ними отношений», — заметил он.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ЛолитаМаксим ФадеевНиколай БасковПрограмма "Судьба человека"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
От потерявшего слух Фадеева не отвернулись только Басков и Лолита
Интересно?
Поделись с друзьями: