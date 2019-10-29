Барановская сравнила себя с хищным тарантулом в отношениях с мужчинами

Юля Барановская равнодушна к слухам о ее постоянных романах. Экс-супруга Аршавина подметила, что после того, как она стала свободна, в СМИ с завидным постоянством стали появляться новости об очередном флирте с тем или иным знаменитым мужчиной.

Телеведущая резюмировала – она не имеет ничего против этих фейков, главное – чтобы человек, с которым ее «связывают», был не женат.

«Меня это не трогает, пока это неженатый Киря (Кирилл Туриченко – украинский музыкант). Когда же касается людей, у которых есть семья и дети, вот тогда это за гранью. Когда это касается Галкина, Гордона или Васильева. От последнего я вообще два года уже беременна», — засмеялась она.

Юлия иронично подчеркнула – страждущая публика готова связать ее даже с мимо проходящим мужчиной. В некоторые моменты телеведущая образно чувствует себя тарантулом – все мужчины мира якобы принадлежат ей.

Что же касается мнимых беременностей, то Барановская заявила — она не слон и два года носить ребенка не может в принципе.

«Короче, намекну так. Те мужчины, про которых писали – неа, не с ними», — кокетливо высказалась Юля.