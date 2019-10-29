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«Бог дал»: в Китае 67-летняя бабушка родила ребенка

Супруги не планировали ребенка, но «бог дал» - надо рожать.

«Бог дал»: в Китае 67-летняя бабушка родила ребенка
У возрастной мамы родилась здоровая малышка. Фото: Anton Kavashkin/Russian Look

Настоящее материнское чудо: в Китае (провинция Шаньдун) женщина родила здоровую девочку в 67 лет. При этом ребенок был зачат ею естественным путем.

Как сообщает издание South China Morning Post, малышка Тяньци («данная богом») весит 2,6 килограмма, сейчас она находится под наблюдением врачей. Мать рассказала, что роды были очень болезненными, из-за угрозы здоровью пациентки врачам пришлось прибегнуть к кесареву сечению.

Роженица, кстати, может стать рекордсменкой Китая. Пока что самой взрослой матерью в этой стране считается 64-летняя женщина из другой провинции.

Возрастная мама по профессии — медсестра, ее 68-летний супруг — адвокат. У пары уже есть двое взрослых детей и внуки. Если вас удивило, что люди в таком возрасте способны произвести потомство, то добавим, что глава семьи собирается жить до 110 лет. Так что он вполне себе еще в расцвете сил!

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«Бог дал»: в Китае 67-летняя бабушка родила ребенка
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