Потерявший слух Фадеев хотел навсегда уйти в тайгу

Продюсер Максим Фадеев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» вспомнил, как потерял слух. По его признанию, ему просто не хотелось жить, когда это случилось.

«Это все психосоматические вещи. Это произошло на берегу океана в Эмиратах. Я сидел и слушал Цоя и вдруг вокруг все тихо стало. Подумал, батарейка садится. И вдруг я понял, что не слышу брызги волн. Не думал, что все серьезно. На следующий день я открываю воду и не слышу. Я сделал все вопреки. Надо было бежать в больницу. Я прилетел в Москву, и мне сказали, что надо долбить череп. Это был ад на земле», – сказал Максим Фадеев.

Продюсер отметил, что сначала не слышал совсем ничего. «Всяко объяснялся с людьми. Писал на бумажках. Я научился за два года читать по губам. Врачи поставили мне диагноз — глухота. Причины так никто и не узнал. Зато я понял, для чего я существую. Тишина заставила меня многое понять. Я принял решение все-таки пойти дальше. Так как я человек верующий, то застрелиться я не мог. Я купил тур в тайгу. Хотел там остаться и не выжить. Я хотел остаться один на один со зверем, с природой, с Богом», — заметил продюсер.

Фадееву повезло. Однажды он познакомился с китайским доктором Ху. «Этот доктор сказал, что сможет мне помочь. Но он отметил, что будет больно. Он ставил мне иголочки. От боли у меня пальцы выворачивались. Он втыкал иголки в нервные пучки. Он мне вернул шестьдесят процентов слуха на правом ухе и сорок процентов на левом», — сказал продюсер.

Как считает Фадеев, он сам напросился у Бога, чтобы тот его оглушил. «Однажды мой сын перестал слышать. Пока я ждал доктора, вышел в подъезд и сказал: «Меня оглуши, а не его». Сын в итоге стал слышать, а я через два месяца оглох. Так что бойтесь своих желаний и просьб», — заметил он.