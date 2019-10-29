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Дело — труба: англичанин «покорял» фабричную трубу и умер на ней

Теперь предстоит выяснить, зачем погибший полез на промышленный объект.

Дело — труба: англичанин «покорял» фабричную трубу и умер на ней
Момент спасательной операции. Фото: twitter.com/Cumbriapolice

Необычное ЧП произошло на севере Англии 28 октября. В городе Карлайл 50-летний мужчина по неизвестной причине забрался на высокую фабричную трубу и умер там.

Оперативные службы пытались достать еще живого «альпиниста» промышленного объекта, но не успели. Об этом официально сообщила местная полиция.

Отметим, что 90-метровая дымовая труба является своеобразной достопримечательностью города. По какой-то причине мужчина залез на нее и повис головой вниз. Он звал на помощь, но спасатели долго не могли к нему подобраться.

Лестница на трубу оказалась сломана, подобраться к пострадавшему на вертолете оперативники не рискнули — боялись, что он сорвется вниз. В итоге была задействована подъемная платформа, но когда она достигла мужчины, тот провисел на высоте уже почти 10 часов.

Спасатели спустили вниз уже его труп. Предварительно, горожанин умер от переохлаждения. Теперь полицейские расследуют причину, по которой погибший оказался наверху.

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Англияполицияспасательная операцияЧП
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Дело — труба: англичанин «покорял» фабричную трубу и умер на ней
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