Дело — труба: англичанин «покорял» фабричную трубу и умер на ней

Необычное ЧП произошло на севере Англии 28 октября. В городе Карлайл 50-летний мужчина по неизвестной причине забрался на высокую фабричную трубу и умер там.

Оперативные службы пытались достать еще живого «альпиниста» промышленного объекта, но не успели. Об этом официально сообщила местная полиция.

Отметим, что 90-метровая дымовая труба является своеобразной достопримечательностью города. По какой-то причине мужчина залез на нее и повис головой вниз. Он звал на помощь, но спасатели долго не могли к нему подобраться.

Лестница на трубу оказалась сломана, подобраться к пострадавшему на вертолете оперативники не рискнули — боялись, что он сорвется вниз. В итоге была задействована подъемная платформа, но когда она достигла мужчины, тот провисел на высоте уже почти 10 часов.

Specialist assistance has been brought in to assist the on-going efforts at Dixons chimney in Carlisle pic.twitter.com/SCG7LVPul5

— Cumbria Police (@Cumbriapolice) October 28, 2019