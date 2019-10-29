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В Феодосии винная река течет в Черное море

Экологи отмечают, что появление спиртных остатков в водоеме может негативно сказаться на состоянии природы республики.

В Феодосии винная река течет в Черное море
Винный завод. Фото: КП/Хижняк Николай

В Феодосии винный завод сливает в Черное море отходы своего производства. Экологи и журналисты бьют тревогу, ведь поступление в акваторию водоема высокой концентрации веществ может негативно сказаться на состоянии окружающей среды.

Знающие люди обвиняют в происходящем «Крымский винный дом», — он, якобы, является единственным крупным производителем алкогольной продукции в этом месте.

Молочная река, кисельные берега это уже не то. Феодосия запускает новый бренд-Багровые реки! Снято вчера в 12 часов дня, стоит винный запах. Судя по всему, какой-то винзавод (интересно какой, в черте Феодосии есть только один) слил в ливневку виноматериалы..Ждём заявления, что это после дождя экологическая чистая водица с травками..

Опубликовано Александром Талиповым Понедельник, 28 октября 2019 г.

На опубликованных в Сети снимках видно, как большой объем концентрата стекает прямо в воды моря по ливневке. Появляется же он буквально из-под земли прямо у музея Айвазовского, у центральной набережной. Примечательно, что к этому месту уже активно слетаются предприимчивые голуби – они пьют багровую жижу, а затем пьянеют.

На самом предприятии на претензии неравнодушных людей ответить не спешат. Ученые же подчеркивают – борьба за чистоту моря ведется ими давно, но пока безуспешно. Сейчас в воде живут различные бактерии, а местные жители приходят на пляж, чтобы искупаться.

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Тэги:

Винный заводКрымФеодосияЧерное мореэкология
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В Феодосии винная река течет в Черное море
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