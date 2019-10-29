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Возлюбленная Козловского улетела рожать первенца в США

По словам близких к окружению пары, Ольга Зуева вскоре подарит актеру наследника.

Возлюбленная Козловского улетела рожать первенца в США
Ольга Зуева и Данила Козловский. фото: globallookpress.com

Данила Козловский добился немалого в карьере к 34 годам. Примечательно, что, еще будучи студентом, он успел жениться на польке Уршуле Малке, но в 2011 году они развелись. Вот уже четыре года обаятельный актер встречается с Ольгой Зуевой, которая младше его на два года. Влюбленные не любят говорить о личной жизни и даже совместные фото публикуют крайне редко. Но на днях в СМИ появилась информация, что пара готовится к рождению малыша.

По словам близких к окружению влюбленных, в последнее время они выбирают одежду для своего будущего наследника. По некоторым данным, Данила и Ольга очень счастливы. Примечательно, что на фоне радостных слухов избранница актера уехала в США. Теперь она проводит время в Нью-Йорке. В соцсети девушка публикует снимки с собакой Грушей, которую она нашла вместе с возлюбленным во время одной из совместных поездок за границу.

Если Зуева взяла в такую дальнюю поездку домашнего питомца, то, скорее всего, она уже не вернется в Россию до того момента, как малыш не появится на свет. Козловский тем временем продолжает гастролировать со спектаклями и сниматься в кино. Теперь ему нужны деньги для содержания ребенка. Вероятно, он приедет к возлюбленной накануне родов, чтобы поддержать ее и быть рядом в важный момент.

Напомним, что брат актера Егор заверил, что не в курсе о том, беременна Зуева или нет. Тем не менее, девушка отказалась от посещения светских мероприятий и обычных выходов в свет. На снимках она предстает в объемной одежде или подбирает ракурсы, где не видно ее живота. Неизвестно, состоят влюбленные в браке или нет, об этом пишет издание «Комсомольская правда».

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Тэги:

беременность и родыДанила КозловскийОльга Зуева
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Возлюбленная Козловского улетела рожать первенца в США
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