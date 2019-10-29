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«Как ужи под вилами»: украинские политологи традиционно подрались у Соловьева

Сам телеведущий сначала бросился разнимать гостей, а затем отчитал каждого за нападки.

«Как ужи под вилами»: украинские политологи традиционно подрались у Соловьева
Телеведущий Владимир Соловьев. Фото: КП/Гусева Евгения

Украинские политологи затеяли драку на передаче Владимира Соловьева «Вечер». Об этом сам телеведущий рассказал в личном аккаунте в Twitter. Во время обсуждения ситуации в Луганске в студии сложилась напряженная атмосфера. Когда же шоу ушло на рекламу, мужчины и вовсе начали провоцировать друг друга, а затем вцепились друг другу в галстук и начали тянуть.

Сначала Соловьев на правах рефери пытался успокоить дебоширов словесно, но когда понял, что сейчас польется кровь, поспешил вмешаться и физически. Благодаря другим гостям студии Василя Вакарова и Александра Семченко удалось развести по разным углам.

На этом Владимир Соловьев, однако, не успокоился – он начал вразумлять каждого из присутствующих, заявляя, что оба они – гости на его программе, а также отмечая, что человека нельзя бить, как сильно бы ни разгорался конфликт.

Зрителям, впрочем, происходящее в студии пришлось по душе. Некоторые отметили, что Владимир зря стал разнимать дерущихся – одному из политологов, по их словам, «не помешала бы оплеуха».

Один из наблюдательных мужчин и вовсе заявил, что видит «двух ужей под вилами». «Как это все пошло», – не стали обсуждать детали сразу несколько человек.

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Вечер с Владимиром СоловьёвымВладимир СоловьевдракаСоловьевУкраина
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«Как ужи под вилами»: украинские политологи традиционно подрались у Соловьева
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