В декабре 2019 года ей исполнится уже 85 лет.

Алиса Фрейндлих пожаловалась на проблемы со здоровьем. «Я болею. Позвонить мне можно, когда поправлюсь», — ответила звезда советского кинематографа корреспонденту Teleprogramma.pro. На вопрос, когда это произойдет, актриса уточнить затруднилась. Также она не стала озвучивать, что с ней случилось. «Сейчас это неважно», — заявила актриса.

Отметим, что накануне президент России Владимир Путин наградил Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

больше по теме В Сеть попал снимок заметно постаревшей Алисы Фрейндлих Кадр опубликовала в соцсети ее внучка. Легендарной актрисе сейчас уже 84 года.

Алиса Фрейндлих – одна из самых ярких актрис советского кинематографа. В 1981 году она получила звание народной артистки СССР. С 1983 года звезда – одна из ведущих актрис Большого драматического театра имени Товстоногова.

Все зрители знают Алису Фрейндлих по работам в таких картинах, как «Соломенная шляпка», «Агония», «Служебный роман», «Д Артаньян и три мушкетёра». Любопытно, что в прошлом году звезда была награждена премией «Ника». Причем это случилось уже в четвертый раз. Также она обладательница двух премий «Золотая маска».