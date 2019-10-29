Читатели Teleprogramma.pro предаются ностальгии по музыке 90-х

Наш опрос показал, что даже молодая аудитория по-прежнему считает «Руки вверх» одной из самых актуальных групп.

Читатели Teleprogramma.pro с удовольствием отдают предпочтение музыке из 90-х. После выхода клипов Димы Билана на песню «Белые розы» и Анны Седоковой «Алые губы» наша редакция отметила положительные тенденции возвращения в музыкальную моду ретро-направлений. Мы спросили наших читателей, ностальгируют ли они по песням из 90-х.

Около 65% читателей уверенно заявили – музыка из 90-х по-прежнему является их личным душевным бальзамом. Не исчезли из плейлиста аудитории ни песни «Жуков», ни треки группы «Танцы Минус». Репертуар коллектива «Руки вверх» и на сегодняшний день является максимально актуальным даже для более молодого поколения.

Почти 24% оказались еще более категоричны и заявили – сегодня они слушают только песни из 90-х. По их личному мнению, сегодняшняя отечественная и зарубежная эстрада не производит достойного контента, из-за чего приходится возвращаться к старым, но проверенным коллективам.

В меньшинстве оказались меломаны и люди, чьи вкусовые пристрастия изменились со временем. Около 6% читателей ответили, что переключились с музыки в духе 90-х на более современные мотивы и не жалеют об этом.