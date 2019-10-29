НОВОСТИ

Читатели Teleprogramma.pro предаются ностальгии по музыке 90-х

Наш опрос показал, что даже молодая аудитория по-прежнему считает «Руки вверх» одной из самых актуальных групп.

Читатели Teleprogramma.pro предаются ностальгии по музыке 90-х
Руки вверх/Фото: https://www.instagram.com/p/BxefjWKI8qW/

Читатели Teleprogramma.pro с удовольствием отдают предпочтение музыке из 90-х. После выхода клипов Димы Билана на песню «Белые розы» и Анны Седоковой «Алые губы» наша редакция отметила положительные тенденции возвращения в музыкальную моду ретро-направлений. Мы спросили наших читателей, ностальгируют ли они по песням из 90-х.

Около 65% читателей уверенно заявили – музыка из 90-х по-прежнему является их личным душевным бальзамом. Не исчезли из плейлиста аудитории ни песни «Жуков», ни треки группы «Танцы Минус». Репертуар коллектива «Руки вверх» и на сегодняшний день является максимально актуальным даже для более молодого поколения.

Почти 24% оказались еще более категоричны и заявили – сегодня они слушают только песни из 90-х. По их личному мнению, сегодняшняя отечественная и зарубежная эстрада не производит достойного контента, из-за чего приходится возвращаться к старым, но проверенным коллективам.

В меньшинстве оказались меломаны и люди, чьи вкусовые пристрастия изменились со временем. Около 6% читателей ответили, что переключились с музыки в духе 90-х на более современные мотивы и не жалеют об этом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ЖукиМузыка 90-хопросРуки вверх
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Читатели Teleprogramma.pro предаются ностальгии по музыке 90-х
Интересно?
Поделись с друзьями: