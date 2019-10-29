Тракторист-супергерой из Башкирии спас семью от летящего колеса грузовика

В Башкирии тракторист спас от верной гибели семью в машине. В социальных сетях один из чудом выживших людей рассказал, что в день случившегося легковое авто с людьми внутри двигалось по трассе М-5, навстречу ему ехала грузовая фура.

В какой-то момент большое колесо оторвалось от фуры и покатилось четко на встречный транспорт. Угрозу жизни пассажирам увидел работавший в том же месте тракторист. Он поехал четко навстречу колесу и ковшом остановил его.

Сколько именно человек находилось в машине в тот момент, доподлинно неизвестно. Неизвестно и были среди пассажиров дети. Чуть позже в СМИ появилось имя супермена – умелого дорожного рабочего зовут Зульфат Гатауллин. Коллеги рассказали порталу Ufa1, что мужчина круглогодично работает на этом участке трассы, поддерживая его в оптимальном состоянии. Сам спаситель на связь с народом пока не вышел.