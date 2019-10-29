Упал с балкона: через год смерть Зомби Боя признали случайностью

Зомби Бой погиб случайно. Такой вывод сделали канадские правоохранители спустя более года после смерти известного художника.

Напомним, 1 августа 2018-го мужчина-модель Рик Дженест, известный своим полностью татуированным телом, за которое получил прозвище Zombie Boy, выпал с балкона третьего этажа в городе Монреале.

Многие фанаты эпатажной звезды (в том числе и его подруга Леди Гага) решили, что это было самоубийство. Но отчет местных стражей порядка указывает на то, что трагедия произошла в результате несчастного случая.

Коронер (по-нашему следователь) Мелисса Ганьон отмечает, что у погибшего были проблемы со психикой и он обращался за лечением. Однако незадолго до смерти он был счастлив: мужчина был обручен и готовился к новым художественным проектам.

На обычное падение с балкона указывает то, что в день гибели мужчина был сильно пьян. В добавок, его родственники отмечали у него привычку сидеть на перилах во время перекура.

«Учитывая, что расследование не выявило четкого и недвусмысленного намерения покончить с жизнью со стороны мистера Дженеста, я не могу утверждать, что смерть была самоубийством», — цитирует Ганьон издание CBC.

Напомним, Zombie Boy попадал в книгу рекордов Гиннесса за количество татуировок на теле. Российский зритель может помнить его по фильму «47 ронинов». Мужчина скончался в возрасте 32 лет.