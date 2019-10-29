Акция «Добрая покупка» в гипермаркетах «О`КЕЙ» помогает собрать средства на лечение детей

С 24 октября по 20 ноября, делая покупки в гипермаркетах сети «О`КЕЙ», можно помочь детям, которые нуждаются в дорогом лечении.

Что такое «Добрая покупка»?

В этом году акция «Добрая покупка» пройдет с 24 октября по 20 ноября во всех гипермаркетах сети «О`КЕЙ» и в интернет-магазине www.okeydostavka.ru. Принять участие в ней очень просто: достаточно купить любые товары собственной торговой марки сети (О`КЕЙ, Selection of O`KEY или Baby Island). Часть прибыли, полученная с их продажи, будет направлена в Русфонд — на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей.

Сеть «О`КЕЙ» выпускает под собственной торговой маркой целый ряд продуктов, а также непродовольственные товары. Отсутствие затрат на рекламу и наценки «за бренд» позволяет покупателям получить качественные продукты по доступной цене, а этой осенью — еще и помочь подопечным Русфонда.

Кому мы уже помогли?

Вот всего несколько историй о тех, на чье лечение были направлены средства, собранные в ходе прошлых благотворительных акций. А всего за эти годы мы с вами смогли помочь более чем сорока детям!

Кирилл Журавлев, 12 лет

Порок сердца и нарушение сердечного ритма у Кирилла обнаружили еще при рождении. В Омской областной больнице ему сделали операцию, но нормализовать ритм сердца так и не удалось. Мальчика поначалу это не сильно беспокоило, он пошел в школу, рос как все дети. Но два года назад состояние ухудшилось, Кирилл ослаб, стал быстро уставать. В Томском НИИ кардиологии у мальчика обнаружили брадикардию: его сердце билось слишком медленно, а иногда на доли секунды останавливалось. Помочь могла установка электрокардиостимулятора.

Благодаря участникам акции «О`КЕЙ» установка кардиостимулятора была оплачена и Кирилла Журавлева успешно прооперировали в НИИ кардиологии (Томск). Теперь опасность внезапной остановки сердца предотвращена.

Илона Рандо, 9 лет

Илона заболела в годовалом возрасте: начались судороги мышц ног. Причину установили по анализу крови — он показал низкий уровень сахара. Генетическое обследование выявило врожденное заболевание поджелудочной железы — гиперинсулинизм. При нем в организме вырабатывается слишком много инсулина, который «съедает» сахар. В результате этого может развиться кома и возникнуть тяжелые неврологические осложнения. Для сдерживания выработки инсулина Илоне назначили лекарственный препарат прогликем. Но это лекарство не зарегистрировано в России и государство его не закупает.

По итогам благотворительной акции покупателями торговой сети «О’КЕЙ» были собраны необходимые средства на покупку препарата. После приема лекарства у Илоны наблюдается нормализация уровня сахара в крови и отсутствие неврологических осложнений.

Варя Сячинова, 7 лет

Варя живет в Москве и больше четырех лет борется с раком мозга. До определенного этапа помогала химиотерапия, но в какой-то момент у девочки началась сильнейшая аллергия на препараты. Опухоль продолжает расти, удалять ее нельзя, поскольку новообразование расположено рядом с важными центрами головного мозга. Единственный шанс на спасение — протонная терапия: эффективное, но дорогостоящее лечение.

В начале этого года вся необходимая сумма была собрана и Варя начала получать необходимое лечение. Специалисты считают, что протонная терапия в данном случае — наиболее щадящий вид воздействия, поскольку излучение поражает только опухоль, не затрагивая здоровые клетки головного мозга.

Ваня Писарев, 4 года

В возрасте одного года у Ивана обнаружили злокачественную опухоль мочевого пузыря, была произведена операция. Через некоторое время после удаления опухоли она начала расти снова, врачи назначили химиотерапию, но из-за тяжелейших осложнений от нее пришлось отказаться. Доктора предложили воспользоваться наиболее прогрессивным на сегодня методом лечения — протонной терапией, однако у родителей не было денег, чтобы оплатить процедуру. Для Вани был организован сбор средств, к котором в том числе участвовала и группа компаний «О`КЕЙ».

За счет переданных в Русфонд денег был оплачен курс протонной терапии. Мальчик перенес его хорошо, сейчас он чувствует себя нормально, его уже выписали домой.

Почему «О`КЕЙ» уже не первый год проводит благотворительные акции, направляя средства в Русфонд на лечение детей? Дело в том, что система ОМС покрывает далеко не все медицинские процедуры и операции. И даже если лечение можно произвести за счет бюджета, своей очереди можно дожидаться месяцами. Существующая система квотирования высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) не позволяет получить бесплатное лечение быстро, а при некоторых заболеваниях это жизненно важно. Именно поэтому в подобных случаях терапию проводят на коммерческой основе.

Но не все родители могут позволить себе оплатить дорогостоящую операцию или курс процедур сразу. В результате драгоценное время оказывается упущено и болезнь, которую можно было подавить в зародыше, прогрессирует. Именно поэтому благотворительные организации (в том числе Русфонд) берут на себя финансирование дорогостоящего лечения или покупку лекарств, которые в противном случае пришлось бы ждать.

Что важно?

Cеть гипермаркетов «О`КЕЙ» уже несколько лет сотрудничает с Русфондом, крупнейшей благотворительной организацией в России. Это важная часть программы корпоративной социальной ответственности компании. С 2017 года в рамках совместных благотворительных акций в сети гипермаркетов «О`КЕЙ» было собрано более 19 млн рублей для подопечных фонда.

Месячный благотворительный марафон «Купи игрушку — спаси жизнь ребенку!» прошел в феврале 2017 года. Тогда с помощью покупателей «О’КЕЙ» было собрано более 5 млн рублей. Все средства были переданы на лечение 18 детей из самых разных регионов страны.

Еще одна совместная акция, которая прошла в 2017 году — «Добрый ноябрь: помогаем детям вместе» позволила собрать более 7,5 млн рублей. Деньги были потрачены на покупку необходимого оборудования, а также на лечение детей с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, генетическими нарушениями, проблемами опорно-двигательного аппарата и нарушениями слуха.

В 2018 году, по итогам акции «Добрая покупка» группа компаний «О`КЕЙ» перечислила 6,8 миллионов рублей на лечение детей-подопечных Русфонда и развитие национального регистра доноров костного мозга.

«О`КЕЙ» видит свою миссию не только в материальной поддержке нуждающихся, но и в популяризации благотворительности и волонтерства. Часто люди, желающие помочь, не знают, что они могут сделать. Поэтому главная цель проекта — донести эту информацию до неравнодушных людей.

Что вы еще можете сделать

Почему это важно?

Армин Бургер, генеральный директор ГК «О’КЕЙ»:

«Когда вокруг столько нуждающихся в дорогостоящем лечении детей, просто нельзя оставаться в стороне. Именно этим пониманием мы руководствовались, когда в 2017 году начали сотрудничество с Русфондом. С тех пор было собрано более 19 млн рублей, которые были направлены на помощь больным детям и на развитие Национального регистра доноров костного мозга. Благотворительная акция „Добрая покупка“ стала для нас и наших покупателей уже традицией, и мы видим, что с каждым годом интерес и вовлеченность в нее неуклонно растет. Люди все больше понимают, что вносить свой вклад в спасение жизни детей — это ценно и важно, и мы очень благодарны нашим покупателям за их неравнодушие».

Расскажи об акции!

Скачай плакат с информацией об акции, распечатай или поделись в социальных сетях, и тогда ещё больше неравнодушных людей узнает о том, как можно помочь детям.

Вместе с благотворительной акцией сеть гипермаркетов «О`КЕЙ» запускает конкурс детского рисунка «Добрая покупка глазами ребенка».

Конкурс проводится с 24 октября по 15 ноября. Присылайте фото рисунков ваших детей и внуков на электронную почту okey@rusfond.ru. Лучший рисунок будет напечатан на специальной серии сумок «О`КЕЙ», посвященной благотворительной акции. А еще юный художник получит специальный приз!

Подробности — на www.okmarket.ru