Малышева объяснила преимущество очков над контактными линзами

Выяснилось, что более современные средства коррекции зрения не так удобны, как может показаться на первый взгляд.

Елена Малышева рассказала о преимуществах очков над контактными линзами. В утренней передаче «Жить здорово» ведущая совместно с коллегами поведала, что в век технологий все больше людей нуждаются в средствах, способных скорректировать зрение. Малышева отметила, что каждый сам выбирает, что именно ему удобнее, но и очки, и линзы имеют как свои плюсы, так и минусы.

Так, эксперты отметили, что соблюдать гигиену глаз с очками значительно проще, чем с линзами, ведь вторые нужно надевать исключительно чистыми руками. Кроме того, за линзами значительно сложнее ухаживать и они требуют особых финансовых вложений. Главным же минусом очков многие активные пользователи линз называют ограниченный обзор – так, если смотреть по сторонам, оправа и дужка могут мешать. Мешают очки и активному отдыху, отметила Малышева.

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Ведущая подчеркнула – существуют люди, которым не приходится выбирать. Некоторым пациентам медики назначают исключительно линзы или исключительно очки – этот выбор диктуется состоянием зрения. В случае же, если у человека есть выбор, он вправе сам решить – что именно ему носить, конкретных противопоказаний у того или иного атрибута нет. Сама она, как и ее соведущие, использует именно оправу, но продиктован этот выбор исключительно личным удобством, а не мнениями со стороны.