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Малышева объяснила преимущество очков над контактными линзами

Выяснилось, что более современные средства коррекции зрения не так удобны, как может показаться на первый взгляд.

Малышева объяснила преимущество очков над контактными линзами
Елена Малышева/Фото: Борис Кудрявов/КП

Елена Малышева рассказала о преимуществах очков над контактными линзами. В утренней передаче «Жить здорово» ведущая совместно с коллегами поведала, что в век технологий все больше людей нуждаются в средствах, способных скорректировать зрение. Малышева отметила, что каждый сам выбирает, что именно ему удобнее, но и очки, и линзы имеют как свои плюсы, так и минусы.

Так, эксперты отметили, что соблюдать гигиену глаз с очками значительно проще, чем с линзами, ведь вторые нужно надевать исключительно чистыми руками. Кроме того, за линзами значительно сложнее ухаживать и они требуют особых финансовых вложений. Главным же минусом очков многие активные пользователи линз называют ограниченный обзор – так, если смотреть по сторонам, оправа и дужка могут мешать. Мешают очки и активному отдыху, отметила Малышева.

Ведущая подчеркнула – существуют люди, которым не приходится выбирать. Некоторым пациентам медики назначают исключительно линзы или исключительно очки – этот выбор диктуется состоянием зрения. В случае же, если у человека есть выбор, он вправе сам решить – что именно ему носить, конкретных противопоказаний у того или иного атрибута нет. Сама она, как и ее соведущие, использует именно оправу, но продиктован этот выбор исключительно личным удобством, а не мнениями со стороны.

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Тэги:

«Жить здорово!»Елена Малышевалинзыочки
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Малышева объяснила преимущество очков над контактными линзами
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