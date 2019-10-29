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В Казахстане пол магазина выстлали кусками могильных плит с портретами умерших

Посетители увидели под ногами портреты своих усопших родственников.

В Казахстане пол магазина выстлали кусками могильных плит с портретами умерших
Портреты умерших с кладбище оказались на полу торгового центра. Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Скандал в Казахстане: в городе Усть-Каменогорске посетители торгового центра ходят по умершим людям. Дело в том, что недавно в здании прошел ремонт, и рабочие замостили пол кусками мрамора.

Красивое решение, да вот только где они брали этот мрамор? Ведь некоторые куски оказались бывшими надгробными камнями. На них даже остались фрагменты портретов усопших!

Местная полиция уже начала проверку по данному факту. Подрядчик проведенных работ может ответить по статье «Вандализм», так как именно он отвечал за закупку материалов.

Тем временем, местные жители уже начали узнавать на полу своих усопших родственников. Например, Наталия Андреева узнала на одном из осколков памятника лицо своего отца.

Мужчина умер и был похоронен в 2004 году, через десять лет его памятник было решено реставрировать. Старый портрет заменили на новый, а теперь он «всплыл» при таких неприятных обстоятельствах.

«Мы были уверены, что старое фото утилизировали. А спустя пять лет я узнала эту страшную новость! Как можно было так отнестись к работе? — цитирует женщину местный портал yk.kz. — Мы с сестрой и мамой, все наши родные и друзья пребываем в шоке. Я буду требовать, чтобы мне вернули осколки фотографии и наказали тех, кто продал плитку, выложил и принял в эксплуатацию эту работу!»

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Казахстанмогиланеудачный ремонтСкандалторговый центрутрата
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В Казахстане пол магазина выстлали кусками могильных плит с портретами умерших
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