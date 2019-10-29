Две модели оголились на бейсбольном матче и смутили игроков

Две девушки, показавшие грудь во время бейсбольного матча в Америке, были сурово наказаны спортивной лигой.

Во время матча команд Houston Astros и Washington Nationals две красавицы встали на трибуне прямо напротив подающего и подняли свои майки. Видео с этим моментом американцы публикуют в Twitter.

На ролике видно, как спортсмен смутился и не стал выполнять подачу. Этого ли хотели добиться девушки или нет, но после игры им пришли официальные уведомления от Главной лиги бейсбола о запрете на посещение соревнований данной организации на неопределенный срок.

Одна из красавиц — модель Джулия Роуз — опубликовала документ в Twitter. Судя по другим ее фотографиям в соцсетях, они с подругой Лорен Саммер любят демонстрировать свои прелести.

Так и хочется сказать: «Не расстраивайтесь, красавицы, лучше приезжайте болеть за российский хоккей — русские мужики такой поддержке будут только рады».