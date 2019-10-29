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Градский опроверг слухи, что перенес экстренную операцию

По словам музыканта, он прекрасно себя чувствует и готовится отпраздновать юбилей.

Градский опроверг слухи, что перенес экстренную операцию
Градский опроверг слухи о плохом самочувствии/http://globallookpress.com

Музыкант Александр Градский опроверг информацию о том, что перенес экстренную операцию по замене суставов. Ранее СМИ активно стали тиражировать новость, что он плохо себя чувствует и даже не собирается праздновать юбилей. Как известно, 3 ноября звезде исполнится 70 лет. В сообщениях говорилось, что Градского не так давно видели на инвалидной коляске около телецентра «Останкино». Самостоятельно передвигаться он якобы не мог.

Александр Градский. Фото
Градский прекрасно себя чувствует/globallookpress.com

«Со здоровьем у меня все нормально. У меня на 3 ноября намечен концерт в «Крокус Сите Холле», куда я приглашаю всех своих поклонников», — заявил звездный певец.

Между тем Градский не стал рассказывать о своих детях. Он заметил, что не любит о них говорить журналистам. Напомним, что с 2003 года он живет с актрисой Мариной Коташенко, которая закончила ВГИК. В 2014 году у него родился сын Александр. В прошлом году жена, которая младше его на 35 лет, подарила ему второго сына Ивана.

Ранее в одном из интервью Александр Градский заявил, что любит баловать свою молодую супругу дорогими нарядами. В частности, не так давно он купил ей красивое пальто. Как сказал музыкант, для супруги ему ничего не жалко. Условие только одно: одежда должна нравиться ему самому.

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Градский опроверг слухи, что перенес экстренную операцию
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