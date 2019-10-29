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Парень, 10 лет ходивший с камнем в ухе, рассказал о своих страданиях

Он засунул голыш в ушной канал еще в детстве, а потом долго не мог его достать.

Парень, 10 лет ходивший с камнем в ухе, рассказал о своих страданиях
Даже медики не могли достать злополучный камень из уха парня. Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

26-летний пользователь сайта Reddit рассказал историю, как в детстве он засунул камень в ухо. В 13 лет мальчик играл под столом на улице, и вдруг ему пришла в голову эта «замечательная идея».

Когда маленький гладкий камешек скользнул в ушной канал и паренек понял, что не сможет его оттуда достать, он закричал от ужаса. Отец отвел его в ванную и начал лечить перекисью водорода. После родственники заверили мальчика, что камешек, скорее всего, выпал обратно, чтобы он больше не плакал.

В следующие годы у парня начались проблемы с погружением головы в воду, его тошнило при смене давления, пострадало и чувство равновесия. В тяжелые моменты он загибал кончик скрепки и пытался самостоятельно достать камень из уха, но слышал только скрежет внутри.

После одного из таких случаев мама доставила его в больницу, но доктор сказал, что пациент просто соскоблил ушную серу.

В 18 лет парень снова попал к врачу, и тот признал, что в ухе есть посторонний предмет. Но когда медик пытался достать его, из уха пошла кровь, что очень напугало парня. В следующие годы он отказывался от помощи докторов и мучительно пытался сам достать камень.

В 22 у него появилась девушка, но головные боли мешали нормально жить. Вдобавок начала хромать координация рук. В итоге молодой человек взял у своей возлюбленной все ее дамские инструменты для макияжа, заперся в комнате с зеркалом и провел себе 20-минутную «операцию» по удалению инородного тела.

Вытаскивание камня сопровождалось болью, но он справился с ней. Сейчас зловредный голыш парень носит с собой в кармане.

«У меня не было проблем с восстановлением. Как только камень исчез, мой слух стал невероятным на одно ухо! Но только на один день. Сейчас у меня незначительная чувствительность к изменению атмосферного давления и иногда появляются головные боли вокруг правой стороны головы», — закончил свой рассказ страдалец.

Добавим к этому лишь избитую фразу: не пытайтесь повторить это дома. В подобных случаях сразу же обращайтесь к врачу. Наши российские специалисты сработают лучше, чем доктора из этой истории.

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Парень, 10 лет ходивший с камнем в ухе, рассказал о своих страданиях
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