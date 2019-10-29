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Вслед за Светлаковым: Галустян прокомментировал слухи, что покинул ТНТ из-за денег

Как сказал шоумен, он на самом деле ни с кем не ссорился.

Вслед за Светлаковым: Галустян прокомментировал слухи, что покинул ТНТ из-за денег
Галустян заверил, что не ссорился с руководством ТНТ/http://globallookpress.com

Известный шоумен Михаил Галустян прокомментировал слухи, что якобы он ушел с канала ТНТ, потому что не смог договориться с руководством о своей зарплате. Поговаривали, что его не устраивали суммы, поэтому он ушел с канала.

Михаил Галустян с женой. Фото
Галустян не ссорился с руководством ТНТ/http://globallookpress.com

Как сказал Галустян, он на самом деле ни с кем не ссорился. «У меня с 2016 года не было проектов на ТНТ, так что говорить о том, что кто-то куда-то перешел и что-то поменял, неправильно», — заявил известный юморист.

Как сказал шоумен, на канале у него много товарищей, с которыми он общается. Впрочем, много друзей у него и на других «кнопках». При этом он заметил, что все свои поступки в этой жизни старается делать по любви. Лишний раз он предпочитает ни с кем не портить отношения, потому что это неконструктивно. Он уверен, что всегда можно договориться и найти компромисс.

Также Галустян сказал, что никакой звездной болезнью уже давно не страдает. Он переболел этим еще во времена КВН, где блистал в команде из Сочи «Утомленные солнцем». Он заметил, что в его райдере не найти золотых унитазов, ложек времен Людвига II и «фуагра из печени позолоченной лошади», сообщает портал peopletalk.ru.

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Тэги:

Канал ТНТКоманда "Утомленные солнцем"Михаил Галустян
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Вслед за Светлаковым: Галустян прокомментировал слухи, что покинул ТНТ из-за денег
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