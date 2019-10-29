«Только не это!»: россияне ответили, чего боятся уже четверть века

Список фобий социологи сформировали еще в 1994 году.

Россияне ответили на вопрос социологов, чего боятся больше всего.

Левада-центр провел статистическое исследование, по условиям которого респонденты должны были ответить, какие страхи считают для себя наиболее сильными. Результаты оказались весьма глобальными – так, большинство россиян ответили, что главными страхами для них являются болезни близких, война и произвол властей.

РБК отмечает, что ставший третьим в этом списке пункт лишь недавно вновь стал актуален. Ранее он располагался на седьмом месте, но после проведения пенсионной реформы и падения реальных доходов населения фобия вновь обострилась. Среди причин также называется дело Ивана Голунова и московские протесты.

Социологи отмечают – помимо страха войны и потери близких люди часто называли страх за собственное здоровье, бедность, возврат к репрессиям, СПИД и смерть. В целом, список является довольно устойчивым – новые пункты не появлялись в нем почти 25 лет – с 1994 года.

Временно меняются местами лишь сами позиции. Исследователи подчеркивают – сейчас появляется все больше людей, испытывающих постоянный страх. Продиктовано это состояние сложной экономической ситуацией.