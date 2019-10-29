Президент США опубликовал в Twitter снимок незаменимого бойца, имя которого — тайна

Президент США Дональд Трамп раскрыл личность незаменимого сотрудника спецслужб, который был ранен во время охоты на главаря «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Снимок бойца политический лидер опубликовал в Twitter.

Выяснилось, что неоценимую помощь людям оказала собака – бельгийская овчарка. Имя ее, однако, скрывается также тщательно, как и имя любого другого сотрудника спецслужб.

Во время ликвидации руководителя ИГ пес был легко ранен. В Объединенном комитете начальников штабов ВС США поспешили успокоить – сейчас жизни собаки ничего не угрожает.

В Пентагоне в свою очередь рассказали, что собака уже не в первый раз участвует в захвате террористов. Ранее бельгийская овчарка по кличке Кайро помогла уничтожить Усаму бен Ладена. Однако некие военные эксперты подвергли снимок Трампа сомнению – они твердо заявили – собак к таким действиям не привлекают.