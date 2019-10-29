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Президент США опубликовал в Twitter снимок незаменимого бойца, имя которого — тайна

Трамп раскрыл личность раненого во время захвата Багдади сотрудника спецслужб.

Президент США опубликовал в Twitter снимок незаменимого бойца, имя которого — тайна
Дональд Трамп/Фото: Владимир Веленгурин/КП

Президент США Дональд Трамп раскрыл личность незаменимого сотрудника спецслужб, который был ранен во время охоты на главаря «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Снимок бойца политический лидер опубликовал в Twitter.

Выяснилось, что неоценимую помощь людям оказала собака – бельгийская овчарка. Имя ее, однако, скрывается также тщательно, как и имя любого другого сотрудника спецслужб.

Во время ликвидации руководителя ИГ пес был легко ранен. В Объединенном комитете начальников штабов ВС США поспешили успокоить – сейчас жизни собаки ничего не угрожает.

 

Участвовавшая в операции собака
Участвовавшая в операции собак/Фото: https://twitter.com/realDonaldTrump?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1188909031403900928&ref_url=https%3A%2F%2Frg.ru%2F2019%2F10%2F29%2Ftramp-opublikoval-fotografiiu-iskavshej-glavaria-daish-sobaki.html

В Пентагоне в свою очередь рассказали, что собака уже не в первый раз участвует в захвате террористов. Ранее бельгийская овчарка по кличке Кайро помогла уничтожить Усаму бен Ладена. Однако некие военные эксперты подвергли снимок Трампа сомнению – они твердо заявили – собак к таким действиям не привлекают.

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Президент США опубликовал в Twitter снимок незаменимого бойца, имя которого — тайна
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