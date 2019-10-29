Яковлева могли раньше времени отключить от аппарата искусственной вентиляции легких

Племянница музыканта группы «Иванушки» Олега Яковлева, который скончался в 2017 году, Татьяна в эфире программы «Прямой эфир» заявила, что подруга певца Александра Куцевол сказала врачам отключить звезду от аппарата искусственной вентиляции легких.

При этом она соврала медикам, представившись его официальной женой, хотя с ней он никогда расписан не был. Татьяна считает, что Куцевол пошла на такой шаг вовсе не случайно. Ее интересовало только наследство музыканта.

Племянница Олега Яковлева подчеркнула, что прошло всего два дня, как музыкант впал в кому, а девушка уже вдруг стала думать, что его не спасти. «В тот момент, если бы я знала, что встанет такой вопрос, я бы в жизни не отключила, а Саша отключила», — заявила Татьяна Яковлева.

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После смерти «Иванушки» выяснилось, что у него богатое наследство. Все имущество, которое оценивается в двести миллионов рублей, он завещал Татьяне и другу Роману Радову. В то же время известно, что Александра Куцевол претендует на свою часть. Она ранее говорила, что они успели с Яковлевым пожениться. Якобы брак был зарегистрирован за рубежом в Сербии. Родные не сомневаются, что девушка просто подделала свидетельство о браке, чтобы претендовать на наследство.

Отметим, что Олег Яковлев пришёл в группу «Иванушки» на смену погибшему в 1998 году Игорю Сорину. Первое время фанаты не хотели его принимать. Но, как рассказывал Кирилл Андреев, другой солист коллектива, все изменилось после выхода композиции «Тополиный пух». После этого поклонницу полюбили Яковлева. Известно, что певец на протяжении долгих лет злоупотреблял алкогольными напитками. Впрочем, все музыканты «Иванушек» не скрывали, что в свое время с алкоголем были на «ты» и даже могли выйти на сцену в нетрезвом виде. Как говорил Кирилл Андреев, он в свое время смог остановиться, поняв, что сбился с правильного пути, а вот Яковлев продолжал сильно выпивать. Не изменил он свой образ жизни и после ухода из группы.