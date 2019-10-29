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Александр Градский перенес экстренную операцию по замене суставов

Из-за проблем со здоровьем артист не будет широко отмечать семидесятилетие.

Александр Градский перенес экстренную операцию по замене суставов
Градский перенес операцию/http://globallookpress.com

Певец Александр Градский перенес экстренную операцию по замене суставов. Не так давно музыканта сфотографировали передвигающегося на коляске около телецентра «Останкино».

Александр Градский с женой. Фото
Градский перенес операцию/http://globallookpress.com

В мае нынешнего года Градскому уже предлагали лечь на плановую операцию на ногах, но тогда он на нее не решился. Но через несколько месяцев состояние ухудшилось. Стало ясно, что без операции не обойтись.

Кстати, 3 ноября звезде исполнится семьдесят лет, но из-за плохого самочувствия юбилей он отмечать не будет. Кроме проблем с суставами, у Градского хватает и других заболеваний. Он уже много лет лечится от сахарного диабета. Кроме того, из-за лишнего веса у него проблемы с сердечно-сосудистой системой. Несколько лет назад у музыканта произошел резкий скачок давления. Тогда он попал в одну из московских больниц с сильным кровотечением.

Кстати, ранее Градский уже передвигался в инвалидном кресле. Правда, тогда он сказал, что сломал шейку бедра, сообщает портал Dni.ru.

Добавим, что Александр не так давно рассказывал о своей молодой супруге, которая значительно младше его. Ей он, к примеру, готов покупать любые дорогие вещи. Условие только одно: эта вещь должна понравиться ему самому. Как отмечал артист, у него все прекрасно в отношениях с супругой, с которой он буквально сдувает пылинки.

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Тэги:

Александр ГрадскийТелецентр "Останкино"Экстренная операция
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Александр Градский перенес экстренную операцию по замене суставов
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