«Невероятная женщина»: Билан признался в любви к Пугачевой

Певец Дима Билан во время общения со своими фанатами в Instagram объяснил, почему он без ума от творчества Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Он честно признался, что для него певица – удивительная женщина.

«Невероятно уважаю за профессию, музыку, талант и темы, которые были раскрыты в песнях. Люблю Аллу Пугачеву за стойкость в часто меняющейся советской и российской действительности. Невероятная женщина», — заметил он.

Как сказал музыкант, именно Алле Пугачевой удается держать своим искусством не одно поколение поклонников. Кроме того, она совмещает в себе сразу несколько качеств. Может быть и певицей, и художником, и продюсером. Как сказал музыкант, он всегда особенно уважает тех, кто сделал его лучше.

Отметим, что в свое время Алла Пугачева пришла Билану на помощь. Музыканта ограбили, и она приехала к нему с пачкой денег. Певец был тронут таким вниманием Примадонны к своим проблемам. Правда, деньги он брать не стал. Недавно Пугачева не очень лестно высказалась в адрес Билана. Музыкант в соцсетях долго корил себя за то, что вышел на сцену пьяным в Самаре. В ответ Примадонна посоветовала Билану прекратить вспоминать этот случай. Любопытно, что музыкант все еще не может забыть свой прокол в Самаре. Об этом можно проследить по его публикациям в Instagram.