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Садальский назвал имя единственной балерины, которую знает вся страна

По его словам, кроме Анастасии Волочковой людей больше никто из танцовщиц не интересует.

Садальский назвал имя единственной балерины, которую знает вся страна
Садальский озвучил имя самой популярной балерины/globallookpress.com

Актер Станислав Садальский в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что вся страна знает только одну балерину — Анастасию Волочкову. Другие танцовщицы многим россиянам просто неизвестны.

Анастасия Волочкова. Фото
Садальский считает, что в стране знают только одну балерину — Волочкову/http://globallookpress.com

Ведущая Алла Довлатова стала рассказывать актеру, что не так давно к ней в студию приходила прима-балерина Большого театра и миланского «Ла Скала» Светлана Захарова. Она отметила, что от нее без ума даже президент страны Владимир Путин.

На это Станислав Садальский заявил, что в стране мало кто знает Захарову. У людей слово «балерина» всегда ассоциируется с одной женщиной – Анастасией Волочковой. «Вот давай сейчас нам кто-нибудь из слушателей позвонит, и мы спросим, кого из балерин вы знаете. Я уверен, что ответ будет один — Анастасия Волочкова», — сказал Садальский.

На это ведущая заметила, что интеллигенция все рано знает имя Светланы Захаровой. Кроме того, сравнивать этих двух выдающихся танцовщиц, как считает Довлатова, не совсем этично.

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Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваАнастасия ВолочковаСветлана ЗахароваСтанислав Садальский
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Садальский назвал имя единственной балерины, которую знает вся страна
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