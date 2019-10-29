Садальский назвал имя единственной балерины, которую знает вся страна

По его словам, кроме Анастасии Волочковой людей больше никто из танцовщиц не интересует.

Актер Станислав Садальский в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что вся страна знает только одну балерину — Анастасию Волочкову. Другие танцовщицы многим россиянам просто неизвестны.

Ведущая Алла Довлатова стала рассказывать актеру, что не так давно к ней в студию приходила прима-балерина Большого театра и миланского «Ла Скала» Светлана Захарова. Она отметила, что от нее без ума даже президент страны Владимир Путин.

На это Станислав Садальский заявил, что в стране мало кто знает Захарову. У людей слово «балерина» всегда ассоциируется с одной женщиной – Анастасией Волочковой. «Вот давай сейчас нам кто-нибудь из слушателей позвонит, и мы спросим, кого из балерин вы знаете. Я уверен, что ответ будет один — Анастасия Волочкова», — сказал Садальский.

На это ведущая заметила, что интеллигенция все рано знает имя Светланы Захаровой. Кроме того, сравнивать этих двух выдающихся танцовщиц, как считает Довлатова, не совсем этично.