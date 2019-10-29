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Дочь Заворотнюк не стала скрывать улыбку на осенних снимках

Судя по всему, у девушки прекрасное настроение и все в ее жизни хорошо.

Дочь Заворотнюк не стала скрывать улыбку на осенних снимках
У дочери Заворотнюк прекрасное настроение/https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая проходит реабилитацию в связи с тяжелой болезнью, Анна в Instagram поделилась новыми жизнерадостными кадрами. Судя по всему, у девушки прекрасное настроение, она улыбается. Анна Заворотнюк при этом позирует неизвестному фотографу.

Отметим, что уже два месяца внимание всей страны приковано к ее матери. В конце августа появилась первая информация, что у Анастасии Заворотнюк рак мозга. Родные на протяжении долгого времени скрывали сведения от прессы и даже своих близких друзей.

В Сети каждый день появлялись все новые подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк. Одно время даже прошел слух, что у актрисы произошел отек мозга и жить ей осталось несколько дней.

Позже стало ясно, что журналисты очень много придумывали в этой истории. В то же время нельзя отрицать, это подтвердили родственники, что Анастасия Заворотнюк действительно серьезно болеет. Сейчас вся страна молится за нее и желает ей как можно скорее поправиться и все-таки рассказать о себе и своем состоянии.

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Дочь Заворотнюк не стала скрывать улыбку на осенних снимках
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