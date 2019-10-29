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Тимур Родригез вспомнил выступление в стриптиз-клубе перед депутатами

По словам артиста, ему было не очень комфортно работать в подобной атмосфере.

Тимур Родригез вспомнил выступление в стриптиз-клубе перед депутатами
Родригез вспомнил свое выступление в стриптиз-клубе/http://globallookpress.com

Певец и шоумен Тимур Родригез в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» вспомнил, как его пригласили выступать в стриптиз-клуб. Причем там веселились депутаты с девушками легкого поведения. Фамилий он называть не стал, но отметил, что это были достаточно известные и состоятельные люди.

Тимур Родригез с детьми. Фото
Родригез рассказал о своей семье/http://globallookpress.com

«Когда ты поешь, то музыка как-то нивелирует царящую вокруг тебя атмосферу. Но когда выходишь шутить, а кругом голые бабы… Их даже женщинами язык назвать не поворачивается. Я чувствовал себя в такой атмосфере не очень комфортно», — заметил он.

Как сказал артист, у него хватает сейчас выступлений и корпоративов. Причем самому ему комфортнее работать в концертном варианте. Больше он себя считает все-таки певцом, а не шоуменом.

Высказался Родригез и о своей семье. У него двое сыновей. С женой они мечтают о третьем ребенке. Как отметил Родригез, потом можно будет сыграть пышную свадьбу. «Думаю, если жена забеременеет, то третий тоже будет мальчик. Вообще не хочется ничего планировать. Самое главное, что нам не придется от чего-то отказываться. Мы не едим вредную пищу, не употребляем наркотики. Возможно, решим, что двоих детей хватает. Нам с Аней очень хорошо вместе. Что касается детей, то один сын занимается хоккеем, а второй —футболом. Для меня главное, чтобы они физически развивались. Великих спортсменов мы из них с женой делать не собираемся», — заметил он.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваТимур Родригез
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Тимур Родригез вспомнил выступление в стриптиз-клубе перед депутатами
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