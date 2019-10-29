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Царица полей: украинка хранила кукурузу в раритетном сундуке Louis Vuitton

А тем временем, такой предмет можно было продать коллекционерам за тысячи евро.

Царица полей: украинка хранила кукурузу в раритетном сундуке Louis Vuitton
Бренду Louis Vuitton больше 150 лет. Фото: Christophe Morin via www.imago-i

Красиво жить не запретишь. Рядовых украинцев это тоже касается. Многие международные СМИ облетела новость о раритетном сундуке бренда Louis Vuitton, который был найден в городке Змиеве Харковской области.

Весьма недешевый предмет обихода стоял в доме у самой обычной бабули, которая хранила в нем кукурузу. Об этом в Facebook рассказала местная жительница Мария Малевская. Она же выложила в социальную сеть фотографии сундука, на которых видны фирменные вензеля производителя на замках. Вещь была произведена в 1880 году.

Сундук
После этой публикации в социальной сети к бабуле в Змиев приехали международные телеканалы. Фото: facebook.com/livekharkov/

Естественно, сразу после обнаружения ценного предмета (за него можно выручить от 10 тысяч евро) его сразу же забрали в местный музей. А то вдруг бабуля туда картошку засунет…

Для тех, кто ничего не понимает в моде, добавим, что Louis Vuitton — это один из старейших Модных домов Франции, производит дорогие одежду, обувь и аксессуары. Клиентами фирмы являются даже королевские семьи. А начинал этот люксовый бренд с чемоданов, ну и сундуки делал неплохо.

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Louis Vuittonбренддорогие находкимировые брендыУкраина
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Царица полей: украинка хранила кукурузу в раритетном сундуке Louis Vuitton
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