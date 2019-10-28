Особняк и огромная баня: Стивен Сигал обжился в России

Стало известно, где в России обжился голливудский актер и мастер единоборств Стивен Сигал. Telegram-канал Baza через товарный знак, зарегистрированный звездой, выяснил, что год назад он купил дом площадью в 433 квадратных метра в селе Усово Одинцовского района Московской области.

К особняку, который по цене можно приравнять с аналогичными «хоромами» российских чиновников и артистов, прилагается бани в 129 «квадратов». Предыдущим владельцем этой недвижимости был Владимир Шемякин, который в этом году занял должность руководителя Росгосцирка.

Напомним, Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. В нашей стране он планировал не просто жить, а еще и вести бизнес: возрождать русские ярмарки, проводить спортивные мероприятия и даже записать здесь музыкальный альбом. У самого актера есть русские корни, и в России он чувствует себя, как дома.

Ну, с такой огромной баней — точно наш человек!