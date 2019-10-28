НОВОСТИ

Не спрятаться: папарацци застали постаревшую Монику Беллуччи в Риме

Для путешествия актриса выбрала элегантный брючный костюм.

Не спрятаться: папарацци застали постаревшую Монику Беллуччи в Риме
Моника Беллуччи. Фото globallookpress

Моника Беллуччи ведет активный образ жизни. Буквально на днях папарацци удалось сделать несколько фотографий актрисы, когда она покидала свою квартиру в Риме и направлялась в аэропорт. Для деловой поездки Моника выбрала черный брючный костюм.

Примечательно, что в своем официальном Instagram-аккаунте актриса выложила поистине уникальную фотографию. На ней изображена Моника в самом начале своей карьеры. Снимок монохромный: волосы красавицы распущены, а сама актриса явно обнажена. В своем посте Моника поблагодарила фотографа Ричарда Аведона (Richard Avedon) за отличный снимок.

Однако снимки актрисы в жизни и в глянцевых журналах существенно отличаются. На кадрах, сделанных папарацци в Риме, можно заметить весьма конкретные возрастные изменения на лице знаменитой брюнетки. Впрочем, Моника философски относится к возрасту и явно не спешит на прием к пластическому хирургу. Итальянка предпочитает стареть естественным образом.

Напомним, недавно для премии «Люмьер» она выбрала платье с глубоким декольте и смотрелась в нем восхитительно, а для фотосессии в российской версии французского журнала Numéro выбрала элегантный образ — белоснежное платье с воланами и глубоким декольте.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Моника БеллуччиРимСтиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Не спрятаться: папарацци застали постаревшую Монику Беллуччи в Риме
Интересно?
Поделись с друзьями: