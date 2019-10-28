Не спрятаться: папарацци застали постаревшую Монику Беллуччи в Риме

Моника Беллуччи ведет активный образ жизни. Буквально на днях папарацци удалось сделать несколько фотографий актрисы, когда она покидала свою квартиру в Риме и направлялась в аэропорт. Для деловой поездки Моника выбрала черный брючный костюм.

Примечательно, что в своем официальном Instagram-аккаунте актриса выложила поистине уникальную фотографию. На ней изображена Моника в самом начале своей карьеры. Снимок монохромный: волосы красавицы распущены, а сама актриса явно обнажена. В своем посте Моника поблагодарила фотографа Ричарда Аведона (Richard Avedon) за отличный снимок.

Однако снимки актрисы в жизни и в глянцевых журналах существенно отличаются. На кадрах, сделанных папарацци в Риме, можно заметить весьма конкретные возрастные изменения на лице знаменитой брюнетки. Впрочем, Моника философски относится к возрасту и явно не спешит на прием к пластическому хирургу. Итальянка предпочитает стареть естественным образом.

Напомним, недавно для премии «Люмьер» она выбрала платье с глубоким декольте и смотрелась в нем восхитительно, а для фотосессии в российской версии французского журнала Numéro выбрала элегантный образ — белоснежное платье с воланами и глубоким декольте.